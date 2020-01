Il Mattino: “Non solo Demme, dal Lipsia potrebbe arrivare anche un attaccante”

Per quanto riguarda l’attacco, un’ opzione è quella di Caputo del Sassuolo, una punta che per caratteristiche potrebbe far comodo a Gattuso per il suo 4-3-3 ma bisognerà verificare la disponibilità del club emiliano, che al momento non c’ è, a cederlo. La difficoltà maggiore sta proprio nel fatto che a metà stagione è difficile che qualche squadra lasci partire qualche bomber funzionale al progetto, ecco perché sono impercorribili piste come quelle di Petagna della Spal e Lasagna dell’ Udinese. Chi invece potrebbe uscire è Piatek del Milan, dopo l’ arrivo di Ibrahimovic in rossonero, ma a quel punto andrà verificato il reale interesse del Napoli a fiondarsi sul bomber polacco.

Una possibile idea è quella di Schick del Lipsia, ma anche questa è una pista difficile perché l’ ex attaccante giallorosso sta giocando titolare con la squadra tedesca ed è stato impiegato dal primo minuto anche alla ripresa della Bundesliga nel match contro l’ Union Berlino.

Fonte: Il Mattino