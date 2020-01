Gazzetta – Allan, brasiliano escluso dalla Coppa Italia: il vero motivo

L’esclusione di Allan Marques, centrocampista del Napoli, dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio (questa sera ore 20:45), ha suscitato non pochi pensieri. Il brasiliano nella precedente sfida di campionato contro la Fiorentina, una volta sostituito è andato direttamente negli spogliatoi. Una reazione che ha fatto discutere, ma non è questa la causa della sua esclusione per la Lazio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Allan ha accusato un affaticamento muscolare. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’azzurro nel corso della giornata di ieri, hanno confermato la sofferenze nella zona dell’anca destra. Contro la Juve, Gattuso proverà a recuperarlo. La sua presenza, però, è in forte dubbio anche contro i bianconeri.