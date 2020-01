Del Genio sbotta: “Ma la società che aspetta a cedere coloro che non vogliono stare a Napoli? E’ lampante che sia così”

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“La società Napoli ha commesso un grave errore: tutti hanno colpe ad iniziare da ADL, Giuntoli ed i dirigenti. E’ evidente che alcune giocatori vogliono andare via, non vogliono più rimanere a Napoli e la società cosa aspetta a mandarli via? Hanno fatto invece il minimo sindacale con 2 centrocampisti, ma dovevano cambiarne 7-8! E se in estate dovevi capire l’errore ora invece i fatti sono al sole. Altrimenti gli errori di quest’anno ci saranno anche l’anno prossimo: se la B non è quest’anno sarà l’anno che viene”.