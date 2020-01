Multe, caos, ma non solo. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere del Mezzogiorno, sta per arrivare il primo rinnovo di contratto in casa Napoli.

Sembra infatti fatta per il prolungamento dell’avventura in azzurro di Nikola Maksimovic, arrivato all’ombra del Vesuvio dal Torino nel 2016.