Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Si Gonfia La Rete:

“Questione rinnovi? I giocatori che si preoccupano di rinnovare o meno con il Napoli come Mertens e Callejon si preoccupassero, ma in tribuna. Milik, Zielinski ed altri sono in ansia per il rinnovo? Facciamoli riflettere a casa loro. Ora è arrivato il momento che chi ha problemi personali e non ha voglia di dare tutto per il Napoli è il momento di restare a casa: ora bisogna pensare al bene del Napoli”.