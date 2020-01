Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, se i risultati con Gattuso non dovessero soddisfare la dirigenza azzurra, il Napoli potrebbe virare su un nuovo allenatore. Un nome da tenere in considerazione è quello di Vladimir Petkovic, ct della Svizzera ed ex allenatore della Lazio. L’allenatore svizzero sta valutando l’addio alla Nazionale dopo l’Europeo e, in quel caso, potrebbe diventare un’idea concreta per la panchina partenopea.