Spunta una concorrente per Tsimikas, Giuntoli dovrà affrettare i tempi se vuole chiudere l’affare

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, nelle ultime ore l’Arsenal avrebbe effettuato un sondaggio per Kostas Tsimikas, terzino sinistro dell’Olimpiakos che piace da tempo al Napoli. L’allenatore dei Gunners Mikel Arteta avrebbe telefonato il calciatore per verificare la sua disponibilità a trasferirsi a Londra. Il Ds Giuntoli ora ha una concorrente in più per accaparrarsi il laterale greco e portarlo alla corte di Gennaro Gattuso per rafforzare la fascia sinistra sempre più in difficoltà