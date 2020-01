Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli può arrivare in fondo alla Coppa Italia. Ripenso ancora al match di campionato con la Lazio: ha dominato, ma l’errore di Ospina ha condizionato la partita. Gli azzurri hanno ancora possibilità di ripresa e tutte le qualità per fare un’ottima gara contro il Barcellona in Champions”.