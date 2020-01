Se non bastava l’incredibile sfortuna del Napoli in campo (15 pali colpiti in 20 partite di campionato), la dea bendata non sorride agli azzurri neanche in allenamento. Oggi si è fermato anche Allan, causa affaticamento muscolare, e non sarà disponibile per la partita di domani. Senza dimenticare gli indisponibili Koulibaly e Mertens, oggi Maksimovic ha continuato terapie e lavoro differenziato. Mentre Younes si è fermato a causa di un trauma contusivo.