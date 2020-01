Martino: “Gattuso faccia scelte diverse per uscire dal questo tunnel”

Il radiocronista di Radio Kiss Kiss Italia, Carmine Martino è così intervenuto durante la trasmissione radiofonica “Radio Goal”, riguardo le scelte di mister Gattuso:

“La gara con il Cagliari ha segnato in negativo la stagione. Anche quando c’era ancora Ancelotti, il tecnico la nominava spesso, come ha fatto anche Mario Rui. Quel match ha cambiato la faccia della stagione per me. Ora bisogna uscire dal tunnel e tocca a Gattuso. Spero che il mister faccia delle scelte radicali, magari cambiando formazione”.