Non c’è Allan tra i convocati, per il match di Coppa Italia, contro la Lazio. Ufficialmente per un affaticamento muscolare.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, dietro alla scelta di escluderlo per la sfida, potrebbe esserci il poco gradimento, di Gattuso e della dirigenza del Napoli, dell’atteggiamento avuto dal brasiliano, sabato sera contro la Fiorentina: il centrocampista, nel momento della sostituzione, non si è fermato in panchina, ma è filato via dritto negli spogliatoi.