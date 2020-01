Enrico Fedele è intervenuto poco a “Il Bello Del Calcio”, soffermandosi sul momento critico della squadra partenopea:

“Ormai facciamo ridere l’Italia. Una società che non ha il coraggio di dire che Allan è fuori per scelta punitiva, nasconde la cosa parlando di infortunio. Giocatori che vanno in ritiro e dopo sei ore se ne vanno. Ormai nessuno vuole più starci dei giocatori, ma almeno scendessero in campo e giocassero con orgoglio. Sono sicuro che il Napoli domani vincerà”.