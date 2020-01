Ospite della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”, il giornalista Antonio Corbo ha parlato del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

“Il presidente non ha ottenuto grandi vittorie, ma non ha nemmeno portato il club alla deriva. La qualità del gruppo, arrivata grazie a cospicue plusvalenze, ha illuso il patron fino ad oggi. Stavolta purtroppo la situazione è disastrosa. Già in estate aveva capito che Ancelotti fosse alla fine del suo ciclo, per questo non ha comprato James Rodriguez”.