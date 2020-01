CIES – Napoli primo in Italia per una statistica: i numeri

Il Napoli è il club meno falloso d’Italia (11,89), davanti a Lazio (12,11), Atalanta (13,58) e Juventus (13,63). Lo riporta il Cies, che quest’oggi ha pubblicato la sua lettera settimanale sulle statistiche dei vari tornei. Al primo posto in assoluto in Europa c’è il Liverpool, che commette meno falli nei 35 campionati europei analizzati: la media è di 8,1 a partita, dato che è conseguenza anche della poca fiscalità degli arbitri di Premier League, che fischiano in media 20,4 irregolarità contro i 27,2 degli altri campionati.