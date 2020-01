Domani potrebbe essere il giorno di Tonelli alla Sampdoria. A rivelarlo è l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Prestito con obbligo di riscatto a fine stagione a 2,5 milioni di euro: è questo l’accordo raggiunto tra Napoli e Sampdoria, per il trasferimento di Lorenzo Tonelli. L’obiettivo dei blucerchiati è chiudere quanto prima la trattativa, per dare il difensore a Ranieri per il match contro il Sassuolo, vista l’emergenza in difesa”.