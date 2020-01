Sono da poco terminate le tre gare di questo pomeriggo di Serie A. L’Inter non riesce ad andare oltre il pari in casa del Lecce e, questa sera, potrebbe ritrovarsi a – 4 dalla Juventus, impegnata in casa col Parma. Pari anche tra Brescia-Cagliari e Verona-Bologna.

Questi i risultati finali:

LECCE-INTER 1-1;

BRESCIA-CAGLIARI 2-2;

VERONA-BOLOGNA 1-1.