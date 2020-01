In questo marasma generale, i tifosi azzurri accusano Lorenzo Insigne, che vedono come il capro espiatorio. Il capitano è l’unico che ricerca l’iniziativa personale, spesso ricercato dai compagni, che a volte non vogliono assumersi la responsabilità di un possibile errore. Purtroppo la situazione che sta vivendo il club azzurro, non ha un unico responsabile e perseguendo su questa strada è difficile sciogliere “la matassa”.