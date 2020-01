Formazioni, Milan-Udinese: Pioli si affida alla coppia Ibrahimovic-Leao

Oggi in campo Milan ed Udinese per il lunch match della ventesima giornata. Pioli sceglie la coppia Ibrahimovic – Leao, mentre in difesa lancia titolare il nuovo acquisto Kjaer.



Di seguito, le formazioni ufficiali:



Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Krunic, Paquetà, Suso, Piatek, Rebic. All.: Pioli.

Udinese (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagna, Okaka. A disp.: Nicolas, Perisan, De Maio, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti.