Durante il pre-partita di Juventus-Parma, il direttore sportivo degli emiliani Daniele Faggiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sul portiere ex Napoli Luigi Sepe. Riproponiamo di seguito le sue parole:

“E’ con noi in prestito con obbligo di riscatto, spero continui così come sta facendo. Credo che attualmente sia tra i primi cinque portieri del nostro campionato ed adesso qualcun altro se ne sta accorgendo. Nonostante nel Napoli non giocasse mai, per noi ha sempre fatto bene”.