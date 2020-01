Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si preannuncia una rivoluzione in termini di formazione, nel match tra Napoli e Lazio. Dovrebbe essere la prima da titolare per Demme, in difesa l’inedita Coppi centrale, Manolas – Luperto, nel reparto avanzato ci dovrebbe essere il solito tandem Callejon, Milik e Insigne. Ma non è da escludere un possibile impiego di Lozano.