SSC Napoli, nasce il progetto “Tribuna Young” per le scuole calcio: i dettagli

Nel corso del girone di ritorno della stagione 2019/2020, e già a partire dalla gara di Coppa Italia Napoli-Lazio del 21 gennaio (INIZIO PROCEDURA 17 GENNAIO ORE 10.00), la SSC Napoli riserverà a tutte le scuole calcio campane accreditate dalla F.I.G.C. la possibilità di portare allo Stadio San Paolo i propri giovani iscritti, attraverso una semplice procedura online. Tale procedura permetterà, attraverso la compilazione di un modulo online sul sito ufficiale sscnapoli.it di ricevere dei codici promozionali, tramite i quali si potranno acquistare tagliandi per la Tribuna Young (Distinti Inferiori) con una tariffa agevolata di €5, sia per gli accompagnatori, che per i giovani tesserati. Ogni scuola calcio dovrà inserire nel modulo online seguenti informazioni:

Nome scuola calcio

Numero matricola della scuola calcio rilasciato dalla F.I.G.C. Email della scuola calcio

Dati anagrafici del Presidente della scuola calcio

Per maggiori informazioni clicca qui.