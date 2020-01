Sponsorizzato da Hamsik e apprezzato da Gattuso: ecco chi è Stanislav Lobotka

Nel corso della giornata di mercoledì, è stato annunciato, tramite un tweet presidenziale, il tanto atteso mediano, che arriva dal Celta Vigo, squadra che attualmente occupa la 17ª posizione della Liga Spagnola. Il suo nome è Stanislav Lobotka, regista all’occorrenza mezz’ala, ma come per Diego Demme, c’è un altro fattore che lo lega indissolubilmente alla città di Napoli: la sua nazionalità. Il suo paese d’origine, infatti, è la Slovacchia, terra natale del nostro amato capitano Marek Hamsik, il quale ha sicuramente contribuito (anche se da esterno) alla buona riuscita dell’affare. L’ormai numero 68 azzurro, sabato ha svolto le consuete visite mediche e molto probabilmente scenderà in campo già contro la Fiorentina.

LE CIFRE DELL’AFFARE

La trattativa che ha portato lo slovacco all’ombra del Vesuvio, possiamo definirla simile ad un parto, con l’unica differenza che è costato circa 20 milioni + 4 di eventuali bonus; al calciatore, invece, un quadriennale da 1.8 mln.

DOVE GIOCHERÀ NEL 4-3-3 DI RINGHIO?

Inutile dire, che l’avvento dello slovacco, è senza dubbio un preludio di un centrocampo che sarà rimaneggiato, in quanto sicuramente uno tra Fabian e Zielinski più volte potrebbero accomodarsi in panchina. La posizione ideale dell’ex Celta Vigo, è quella del vertice basso proprio come Demme, ma (come spiegato prima) può svolgere anche il ruolo di centrocampista centrale nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso. Il Napoli ora può vantare di un centrocampo completo, senza buchi, i quali si sono formati dopo le cessione di Jorginho, Rog, dello stesso Hamsik e di Diawara.

IL LEGAME CON MAREK HAMSIK

Adesso sotto il cielo del San Paolo c’è un altro slovacco, per giunta amico e “allievo” di Marek: che il destino voglia fargli ripercorrere lo stesso percorso del suo connazionale? Chissà, per ora speriamo possa riportare equilibrio in un centrocampo che pian piano si sta ricompattando.