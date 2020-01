Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alle cessioni che il Napoli potrebbe piazzare già in questa sessione di calciomercato.

Ecco le sue parole:

“Tonelli è molto vicino alla Sampdoria, mentre su Younes ci sono vari discorsi ancora aperti. Sinceramente non mi aspetto colpi di scena durante questa sessione invernale di mercato, mentre in estate potrebbero salutare Napoli in tanti. Ghoulam? Vedremo se qualcosa si muoverà”.