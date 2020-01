Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla probabile formazione azzurra per il match contro la Fiorentina.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lobotka e Demme dall’inizio? Non credo, ci sono tutti i tempi fisiologici per farli inserire. Lobotka può giocare sia come centrale che come mezz’ala. In porta ci sarà Ospina con Hysaj a sinistra e Di Lorenzo a destra. La difesa sarà rimaneggiata, i due centrali saranno Luperto e Manolas“.