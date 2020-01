Il primo tempo di Sassuolo-Torino termina 0-1. Gli ospiti si portano in vantaggio su schema da calcio d’angolo: Verdi finta il cross e la gioca all’indietro verso Rincon che, di prima intenzione, scarica la palla in porta. Il tiro, deviato da Locatelli, finisce in rete. La Lega, dopo un momento di indecisione, assegna la rete al centrocampista del Torino. E chi lo “allena” al fantacalcio, ora, se lo gode.