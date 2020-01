Napoli Primavera, domani il Pescara: i convocati

La quindicesima giornata del campionato Primavera ci regala un emozionante sfida salvezza fra il Pescara, terzultimo, e il Napoli di Baronio fanalino di coda della competizione. Mister Baronio non vince dal 7 dicembre scorso, quando i suoi azzurrini si imposero per ben 0-3 con il Genoa.

Per quanto riguarda gli avversari, neanche per i Delfini le cose girano così bene. Anche per loro l’ultima vittoria risale allo scorso 9 dicembre con un 3-1 in casa contro la Primavera del Bologna.

Mister Baronio per questo match delicato, che in caso di vittoria allontanerebbe gli azzurri dalla zona rossa, sceglie i suoi 20 convocati: Caparano, Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Manzi, Marrazzo, Palmieri, Senese, Sgarbi, Tsoungui, Vianni, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Per le probabili formazioni partiamo dai padroni di casa del Pescara, Nicola Legrottaglie sceglie: Sorrentino, Quacquerelli, Marafini, Cipolletti, Martella, Camileri, Mercado, Diambo, Masella (Tringali), Pavone, Chiarella. Mister Baronio sceglie invece: Idasiak, Zanoli, Senese, Manzi, Zedadka, Labriola, Marrazzo, Vrikkis, Vrakas, Vianni, Sgarbi.