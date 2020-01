Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

Il girone di ritorno per il Napoli deve essere all’insegna di punti al San Paolo, ancora semi-vuoto. Contro la Fiorentina ci si aspetta una prestazione alquanto convincente, Gennaro Gattuso dovrà ripartire dagli ottimi segnali contro Inter e Lazio e sperare che saranno limitati gli errori individuali.

La Fiorentina con un bottino di due vittorie e un pareggio con il nuovo allenatore, proverà a mettere in difficoltà gli undici azzurri, fra le punte di diamante dei viola il neo-acquisto Cutrone, in gol al debutto, e Chiesa uno che potrebbe dare parecchio fastidio.

Per questa delicata sfida Gattuso proverà a scegliere la migliore formazione possibilie, fra i pali vengono demolite le gerarchie e dal primo minuto parte Ospina, in difesa linea a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj. A centrocampo linea a tre con Allan, Zielinski e Fabian Ruiz in vantaggio su Demme. In attacco dovrebbero essere confermati Insigne, Milik e Callejon in vantaggio su Lozano.

Dal canto suo Iachini dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone