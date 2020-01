Napoli-Fiorentina, fra campo e mercato

Il terzo anticipo della 20esima giornata di Serie A si gioca al San Paolo, alle 20:45 va in scena Napoli-Fiorentina, una partita dai mille volti, che in passato ci ha regalato diverse emozioni e trofei. Fra le più recenti della storia azzurra c’è l’ultima finale di Coppa Italia giocata nel 2014 con la vittoria per 3-1 del Napoli di Benitez sulla Fiorentina di Montella, in quella partita si resero protagonisti L. Insigne con una doppietta e Dries Mertens.

Ma negli ultimi tempi le cose non girano così bene per le due rose, a testimoniarlo il cambio di guida tecnica nelle ultime giornate di campionato, con gli azzurri affidati a Gennaro Gattuso esperto di situazioni complicate, dall’esperienza in Grecia all’ultima al Milan passando per il Pisa, mentre sulla panchina dei viola è arrivato Beppe Iachini un’altro allenatore noto per aver sgrovigliato situazioni alquanto particolari fra le più importanti quella al Palermo fra esoneri e riconferme.

Le due squadre arrivano alla partita dopo i successi in Coppa Italia, con il Napoli che ha vinto in casa con il Perugia 2-0 e la Fiorentina che a sorpresa ha battuto l’Atalanta di Gasperini al Franchi. Ad oggi però le cose continuano a non cambiare per gli azzurri di Gennaro Gattuso con diversi giocatori fuori per infortunio e come se non bastasse deve anche fare i conti con la sfortuna, che ha caratterizzato l’allenatore sin dal suo esordio.

I viola dal canto loro con il nuovo tecnico sembrano aver ritrovato gioco e serenità,merito anche di una proprietà presente con voglia di ricostruire una Fiorentina vincente che non si vede dagli albori dell’era Della Valle. All’andata finì 3-4 per gli azzurri ancora guidati da Carlo Ancelotti che sin dalla sua prima stagione ci aveva abituati ad inizi rocamboleschi e vittoriosi. Ma il Napoli e la Fiorentina non saranno avversarie solo sul campo, ma in questo periodo anche sul mercato. Infatti negli ultimi giorni il club toscano si è inserito nella trattativa per portare Sofyan Amrabat a Firenze.

Il giocatore attualmente in forza al Verona aveva trovato un accordo con il club di De Laurentiis per giugno, ma improvvisamente nella trattativa si è inserita anche la Fiorentina che a quanto pare ha proposto al ragazzo un progetto economico migliore. Vedremo chi vincerà la partita sul campo e sul mercato.