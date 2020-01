Lazio, Acerbi: “Sfida col Napoli in Coppa Italia? Sarà una gara diversa”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria per 5-1 ai danni della Sampdoria: “Partita preparata bene, i blucerchiati venivano da buoni risultati ma non c’è stata storia. Napoli-Lazio in Coppa Italia? Gli azzurri sono una squadra forte e non saranno gli stessi di qualche giorno fa. Quella al San Paolo sarà una gara in cui ci vorrà tanta attenzione e applicazione. Bisogna dare sempre qualcosa in più. Mancano due giorni alla sfida e la prepareremo al meglio”.