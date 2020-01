Gazzetta – Napoli-Fiorentina, gioco degli azzurri ideale per Chiesa: la strategia di Iachini

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lascia ampio spazio all’argomento Federico Chiesa. Il presidente, Rocco Commisso, gli ha promesso che a fine stagione, se vorrà andare via, non lo fermerà. Il cartellino, però, è di 60 milioni di euro. Inoltre, nel caso restasse, Chiesa percepirà lo stesso stipendio di Ribery, quattro milioni di euro. Il giovane talento Viola non pensa ancora al suo futuro: vuole provare a vincere la Coppa Italia e poi l’Europeo.

Prima, però, Federico sarà ospite al San Paolo di Napoli questa sera: ore 20:45 si giocherà Napoli-Fiorentina, match valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Iachini, allenatore dei toscani, lo proporrà come attaccante chiamato a girare intorno a Cutrone.

Il tecnico dei Viola ha pensato che Gattuso impronterà la partita sull’attacco, lasciando spazi alle ripartenza della Fiorentina. L’ideale per Federico Chiesa, che questa sera vorrà segnare il suo primo gol in carriera al Napoli.