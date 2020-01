Sia con Carlo Ancelotti che con Gennaro Gattuso, Gianluca Gaetano non ha mai trovato molto spazio con la maglia azzurra. Il giovane classe 2000, quest’oggi si trovava allo Stadio Zini per assistere al match Cremonese–Venezia, terminato 0-0. L’attaccante terminerà la stagione in maglia grigiorossa, per poi tornare a disposizione di Ringhio più pronto e più maturo. Lo riferisce il sito Cuore Grigiorosso.