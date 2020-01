Ferlaino: “Che soddisfazione il secondo scudetto! Ammutinamento? Io mi sarei comportato così…”

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, è stato intervistato dal Quotidiano del Sud ed è tornato a parlare degli Scudetti vinti col Napoli e sull’attuale squadra di Gattuso:

“Il primo titolo vinto fu molto più facile, invece, nel ’90, fu una lotta serrata con il Milan di Gullit e Van Basten; ci prendemmo la rivincita sul Campionato di due anni prima. Non ci fu occasione di ripartire dopo, ci eravamo spinti troppo in la, le banche ci avevano prestato tanti soldi e gli interessi erano alle stelle in quel periodo. Siamo contenti comunque di tutto quello che abbiamo fatto. L’ammutinamento al Napoli di ADL? A noi accadde una cosa simile, ma la squadra era arrabbiata con l’allenatore non con la società. Fu inaccetabile, cacciai i 4 capi dellla rivolta uno per volta…”.