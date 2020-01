Il quotidiano toscano La Nazione sottolinea, nell’edizione odierna, la voglia di Beppe Iachini di vincere contro il Napoli. Contro gli azzurri, il tecnico Viola non vince da cinque anni, e quindi vorrebbe interrompere la striscia negativa proprio questa sera al San Paolo. Un altro tabù per Iachini è Gattuso: non ha mai vinto nei precedenti tre incontri. La Fiorentina arriverà al San Paolo con uno spirito di gruppo ritrovato, una difesa più compatta e in positivo da tre gare.