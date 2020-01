CorrMezz – Napoli-Fiorentina, ancora poca affluenza allo stadio: la protesta continua

Anche per Napoli-Fiorentina è prevista poca affluenza al San Paolo. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive della vendita dei tagliandi:

“Curva B e Tribuna Posillipo, buona la vendita per questi due settori. Ampia disponibilità per le altre zone dello stadio. Attesi circa 25mila tifosi azzurri”.

La protesta delle Curve nei confronti del Calcio Napoli e Questura, continua. Quest’ultima non si smuove dalle proprie decisioni, e procederà come fatto fino adesso: controllerà chi non rispetta il posto assegnato e chi è sulle balaustre.

Sul quotidiano – si legge – che il Comune sta cercando di fare da mediatore fra le parti provando a chiedere un incontro. Ma non sarà facile. Inoltre, la soluzione dei palchetti per lanciare i cori (come all’Olimpico) sembra una cosa lontana; e l’idea di creare biglietti senza posto per gli ultras è stata smentita subito da tutte le parti in causa”.