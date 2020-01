Chiariello: “Mi aspetto un Napoli senza paura, come se fosse una finale di Champions”

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo con il suo editoriale.

“Non sono un profeta di sventure, sono stato troppo ottimista. Oggi si applica questa frase: “Hic Rhodus, hic salta”, cioè “Qui è Rodi, qui salta”, ovvero qui devi dimostrare chi sei. La Fiorentina è una partita che devi superare. Corsa a scudetto a 3, non si possono perdere punti, la Coppa Italia che è il vero obiettivo per il Napoli, e insieme alla Juve, la Lazio è una partita insidiosa. Questi tre punti contro la Fiorentina devono fermare l’emorragia, mi aspetto una squadra concentrata, senza paura, che non lasci spazi e che metta tutta la cattiveria agonistica come se fosse una finale di Champions“.