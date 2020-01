Accostato al Napoli, Haaland fa tripletta in appena 20 minuti!

Dopo le goleade riservate in Austria al Salisburgo, Erling Haaland non si ferma più nemmeno in Bundesliga! Quest’oggi il Borussia Dortmund ha giocato in casa dell’Augsburg e fino al 59′, i gialloneri erano sotto di 3-1. Dopo l’ingresso del norvegese, però, la partita cambia. L’attaccante impiega appena tre minuti per segnare accorciando le distanze e al 79′ (esattamente dopo 20 minuti) sigla la rete del 3-5, che regala ai Schwarzgelben un’ampia vittoria con una rimonta che, senza Haaland, sarebbe stata impossibile.