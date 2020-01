Sky – Verso Napoli-Fiorentina, le ultime in casa viola

Buona parte dell’XI titolare che vedremo contro il Napoli non si discosterà dagli ultimi schierati da Iachini in campionato. Linea a tre difensiva senza (all’apparenza) possibili cambi. In mediana ci prova Badelj ma alle ultime esclusioni dovrebbe seguirne un’altra. Più complicato il discorso in attacco. Chiesa ha il posto assicurato ma il suo partner verrà fuori da un triplo ballottaggio. Cutrone, protagonista in Coppa Italia, vuole subito anche la promozione in campionato ma ci sarà da battere la concorrenza sia di Vlahovic che di Boateng.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic