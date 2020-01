The Sun – Possibile ritorno di Llorente in Inghilterra, le ultime

Secondo quanto riporta il The Sun, c’è una seria possibilità che Fernando Llorente possa fare ritorno al Tottenham di Josè Mourinho. L’attaccante spagnolo, che compirà 35 anni a febbraio, non ha trovato finora tantissimo spazio nell’attacco azzurro andando in gol soltanto per 4 volte, deludendo tutte le aspettative.

Secondo il quotidiano inglese ci sarebbe già il sì del Napoli per il trasferimento. Dopo il mancato accordo per Krzysztof Piatek, il Tottenham continua dunque a cercare un centravanti per sostituire l’infortunato Harry Kane.