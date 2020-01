Sky, Ugolini: “3 azzurri a giugno potrebbero andare via: il Napoli è pronto a sostituirli”

Massimo Ugolini, inviato di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli:

“Domani ci sarà spazio ancora per Fabian in cabina di regia: ruolo che lo spagnolo ha faticato a ricoprire nelle ultime gare. Ma la scelta pare quasi obbligata visto gli arrivi di Demme e Lobotka di questa settimana. Hanno bisogno di un po’ di tempo: Demme sicuramente entrerà a gara in corso. Il tedesco è più centrale dello slovacco, però allo stesso tempo Lobotka di garantisce più profondità. Il Napoli non si può discutere come società per quanto fatto in questi anni: in estate sarà rivoluzione. Koulibaly, Mertens e Callejon potrebbero andare via a giugno”