Sky – Napoli, Ghoulam parte ad una condizione. Idea Kumbulla per giugno

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha fatto sapere che Faouzi Ghoulam sarà ceduto solo dinanzi ad un’offerta importante. Per il momento non è arrivata alcuna proposta concreta, ci sarà da capire eventualmente anche la volontà del giocatore.

Mentre per quanto riguarda le trattative in entrata, si è parlato di giugno, perché dopo aver chiuso per l’arrivo di Amir Rrahmani gli azzurri continuano a guardare in casa Verona per un altro difensore. Si tratta del 19enne albanese Marash Kumbulla, che diventa dunque un obiettivo di mercato in vista della prossima stagione.