Sky – Napoli-Fiorentina, la probabile formazione azzurra

Maksimovic e Malcuit infortunati, Koulibaly che prova a recuperare ma che ha svolto lavoro personalizzato come Mertens e Ghoulam. Mario Rui squalificato. Insomma, là dietro Gattuso ha più di un problema e la difesa del Napoli, salvo sorprese è di fatto obbligata con Hysaj a sinistra. In porta ancora Ospina. In panchina i due nuovi acquisti Lobotka e Demme. Lozano proverà fino all’ultimo a contendere il posto a Lorenzo Insigne.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



fonte: Sky Sport