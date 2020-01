Radio Punto Show, Laudisa – Il punto sul mercato del Napoli

Carlo Laudisa, noto esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Show in merito agli ultimi movimenti di mercato del Napoli e di alcune squadre rivali. Ecco le sue parole:

“Per il Napoli si parla di un interesse della Roma per Mertens, e dato che momentaneamente non arrivano offerte per Callejon, il mercato del Napoli si può dire concluso”.

Mercato inter: “Sono convinto che gli acquisti dell’Inter preoccuperanno le compagini rivali: c’è stato l’annuncio di Young, si lavora per lo scambio Politano-Spinazzola e sono in dirittura d’arrivo le trattative con Eriksen e Giroud”.

Sul Milan: “Il Milan dal canto suo ha bisogno di fare cassa cedendo alcuni calciatori sul mercato come Biglia, Suso, Paquetà e Ricardo Rodriguez, ma al momento non arrivano molte offerte”.

Ancora sull’Inter: “Vecino e Lazaro potrebbero lasciare Milano, chiedono un maggiore impiego ma con i nuovi innesti sarà difficile accontentare queste richieste”.