Napoli – Fiorentina, probabili formazioni: pochi dubbi in difesa per Gattuso, ancora Ospina in porta

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Gennaro Gattuso avrebbe deciso di puntare ancora su David Ospina in porta, visto che Alex Meret non è ancora al meglio e si è allenato col gruppo solo in parte e il colombiano dovrebbe aver riacquistato fiducia dopo la parata sul calcio di rigore di Iemmello. Scelta anche la linea difensiva, con Di Lorenzo che torna nel suo ruolo di terino destro, Manolas, Luperto che torna titolare al centro della difesa e Hysaj a sinistra, vista la squalifica di Mario Rui e gli infortuni di Maksimovic e Koulibaly.