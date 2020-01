Napoli, adesso vietato sbagliare. Al San Paolo arriva la Fiorentina

Dopo la settimana dedicata agli ottavi di coppa Italia, domani inizierà il girone di ritorno in serie A. Il Napoli sarà atteso dalla sfida casalinga contro la Fiorentina, una partita che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il campionato degli azzurri, in cui i giocatori dovranno dare la dimostrazione di credere nella risalita in classifica che tutti i tifosi aspettano.



Segnali di ripresa si sono avuti nella sfida di coppa con il Perugia che è terminata 2-0 in favore degli uomini di Gattuso ma che non ha visto gol su azione in quanto a decidere l’incontro sono stati due calci di rigore realizzati da Insigne, segno che sul piano tattico c’è ancora molto da rivedere..

A Napoli arriverà dunque la nuova Fiorentina di Beppe Iachini, chiamato a guidare la squadra viola dopo l’esonero di Vincenzo Montella per provare a recuperare una situazione di classifica ben più complicata.



Iachini finora ha ottenuto un pareggio e una vittoria in campionato rispettivamente contro Bologna e Spal, senza escludere la bella vittoria in coppa Italia di mercoledì per 2-1 contro l’Atalanta.

L’allenatore marchigiano ha proposto finora una Fiorentina molto propositiva e un calcio molto offensivo, un 3-5-2 sinonimo di ampiezza ma che allo stesso tempo ha mostrato qualche lacuna dal punto di vista difensivo con troppi spazi concessi spesso agli avversari tra gli esterni di centrocampo e i laterali difensivi.

Nonostante ciò la partita si prospetta comunque tutt’altro che semplice per gli azzurri, considerando anche le emergenze in difesa legate agli infortuni di Maksimovic e Koulibaly, l’assenza per squalifica di Mario Rui, oltre a i vari Meret, Mertens e Ghoulam ancora fermi ai box.

Il Napoli quindi dovrà fare molta attenzione evitando di allargarsi troppo in fase di non possesso per non favorire gli inserimenti dei centrocampisti, reparto in cui la Fiorentina ha giocatori di ottima qualità bravi ad attaccare gli spazi, come Castrovilli, su cui di recente De Laurentiis ha messo gli occhi, Pulgar e un ritrovato Benassi.



Ci vorrà dunque tanto pressing, molta compattezza e un giro palla più rapido, cose che Gattuso sta chiedendo continuamente alla squadra.

La Fiorentina inoltre pare aver trovato in Patrick Cutrone, arrivato in prestito dal Wolverhampton, quel centravanti che fino ad ora è mancato alla squadra viola in questa prima parte di stagione.



L’attaccante dell’Under 21 si è presentato ai suoi nuovi tifosi siglando il gol del vantaggio contro l’Atalanta dopo soli 11 minuti di gioco. Cutrone che ritroverà tra l’altro Gattuso, allenatore con il quale ha vissuto il suo miglior momento in carriera ai tempi del Milan, come dichiarato da lui stesso durante l’ultima intervista.

Questi sono dunque i temi della sfida di sabato sera che ci dirà molto anche in prospettiva futura, sulla voglia dei calciatori di risalire la china e sulle possibilità effettive di miglioramento della squadra partenopea.