Oggi è il compleanno di Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli. Il ragazzo in questi giorni è nel bel mezzo di una trattativa tra Napoli e Sampdoria: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore sarebbe prossimo a vestire nuovamente la maglia blucerchiata. Infatti dopo un primo rallentamento della trattativa, in queste ore le due società hanno lavorato per risolvere gli ultimi intoppi, così da regalare il difensore a Ranieri. Nelle prossime ora partirà direzione Genova