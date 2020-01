Gazzetta, Malfitano: “Domani in regia di nuovo Fabian, Gattuso deve dare del tempo per inserirsi a Demme”

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo acquisto azzurro, Diego Demme:

“Domani con la Fiorentina giocheranno a centrocampo i soliti: Fabiàn in regia preferito al nuovo acquisto Demme, pronto a subentrare a gara in corso. In questo momento rischiare subito il tedesco potrebbe essere controproducente perché ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi azzurri chiesti da Gattuso, domani è una gara importante e bisogna cancellare questo tabù San Paolo dove non si vince in campionato da tre mesi. Sono appena 10 i punti conquistati in casa dagli azzurri, un dato che desta preoccupazione anche perché una cosa del genere sarà avvenuta quando il Napoli retrocesse in serie B.“