Gattuso su Lobotka e Demme: “Vi spiego dove possono giocare”

Tra i tanti argomenti affrontati quest’oggi in conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato in merito ai due neoacquisti Lobotka e Lemme. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Demme può giocare a 2 oltre che da vertice basso, a Lobotka piace anche sterzare, è un vertice basso ma è capace anche di fare la mezz’ala. Sono entrambi giocatori di qualità, anche se diversi, faranno aumentare la competizione: lavoriamo a coppie, nessuno ha il posto assicurato. Ovviamente non mi piace mandare allo sbaraglio i miei giocatori, devono comprendere come vogliamo giocare”.