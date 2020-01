Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino algerino del Napoli, Faouzi Ghoulam, che fino ad ora non ha potuto scendere in campo con gli azzurri a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori per molto tempo, avrebbe rifiutato offerte dalla Francia perchè convinto di poter tornare a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Gattuso.