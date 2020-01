Balzaretti: “Fiducia a Gattuso, Di Lorenzo è cresciuto tanto”

L’ex calciatore, attuale commentatore Dazn, Federico Balzaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli per Il Mattino. Queste le parole principali:

“Per Di Lorenzo, che è terzino, non è stato facile cambiare e diventare centrale di difesa, ma ha fatto bene anche in quella posizione. Deve imparare a temporeggiare di più, ma mi sta piacendo e sono convinto che crescerà tanto. Per quanto riguarda Gattuso, il mister sta iniziando a dare la propria identità alla squadra, ma ha bisogno di tempo. Ha cambiato modulo e la squadra è diventata corta e dinamica, più aggressiva. Ho tanta fiducia in lui“.