Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Dries Mertens saranno ancora out dall’elenco dei convocati: a comunicarlo lo stesso Gennaro Gattuso nel corso della conferenza pre gara.

Assenze importanti, che complicano la risalita dei partenopei in campionato, il recupero di questo terzetto in ogni caso pare fissato per la gara interna con la Juventus, anche se al momento non c’è nessuna certezza in tal senso.